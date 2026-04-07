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Soldado australiano detido por supostos crimes de guerra no Afeganistão

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Steven TRASK
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Steven TRASK
Repórter
07/04/2026 06:19

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Um dos soldados mais condecorados da Austrália foi detido nesta terça-feira (7) por supostamente assassinar prisioneiros desarmados no Afeganistão, informaram a polícia e a imprensa local. 

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A Polícia Federal australiana anunciou a detenção do ex-soldado de 47 anos, identificado pela imprensa como Ben Roberts-Smith. 

A comissária de polícia Krissy Barrett indicou que o soldado está ligado a uma série de assassinatos quando serviu no Afeganistão entre 2009 e 2012. 

"As vítimas não participavam de hostilidades no momento dos supostos assassinatos no Afeganistão", declarou à imprensa.

Ela antecipou que, durante o processo, a acusação argumentará que as vítimas foram baleadas pelo acusado ou por subordinados que atuaram sob as ordens de Roberts-Smith, que enfrenta cinco acusações de "crimes de guerra por assassinato".

Roberts-Smith, ex-integrante do Regimento de Serviço Aéreo Especial, chegou a ser considerado o herói de guerra vivo mais condecorado da Austrália. 

Mas sua reputação foi abalada em 2018, quando reportagens da imprensa o vincularam ao assassinato de prisioneiros de guerra afegãos por soldados australianos. 

As reportagens desencadearam uma investigação policial sobre supostos crimes de guerra. 

Roberts-Smith alega inocência e iniciou um processo contra os jornais que relataram os supostos assassinatos.

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sft/djw/ceg/mas/lb

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