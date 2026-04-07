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Parlamento do Vietnã elege líder do Partido Comunista como presidente

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Repórter
07/04/2026 00:01

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Os deputados do Vietnã elegeram nesta terça-feira (7, data local) o líder do governante Partido Comunista, To Lam, como presidente do país asiático, anunciou o chefe da Assembleia Nacional. Agora, o máximo dirigente ostentará ambos os cargos.

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"Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram com 100% dos votos a resolução relativa à eleição do camarada To Lam como presidente para o mandato 2026-2031", assegurou Tran Thanh Man, que, por sua vez, foi reeleito na segunda-feira como líder do máximo órgão legislativo do país asiático.

Analistas consideram que Lam desejava ampliar seus poderes de forma similar à estrutura política da vizinha China, onde o presidente Xi Jinping também exerce esses mesmos cargos: chefe de Estado e chefe do Partido Comunista.

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bur-tym/ega/lpa/arm/cjc/rpr

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