Preços do petróleo sobem ligeiramente com tensões geopolíticas em foco

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta segunda-feira (6), tendo como pano de fundo as tensões geopolíticas, enquanto o mercado monitora a passagem de vários navios pelo Estreito de Ormuz.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, subiu 0,68%, a 109,77 dólares.

A referência americana, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio, avançou 0,78%, a 112,41 dólares.

"Os operadores estão à espera de ver se a situação no Oriente Médio vai se deteriorar", disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Iranianos e americanos rejeitaram de forma quase simultânea nesta segunda-feira propostas de cessar-fogo, embora o presidente Donald Trump tenha destacado isso como um passo "muito significativo" no conflito.

Enquanto se aguardam resultados nas negociações de paz, o mercado também observa os movimentos em Ormuz. No domingo à noite, um petroleiro cruzou a passagem rumo à Malásia, informou o Ministério dos Transportes da Turquia.

Nesta segunda-feira, uma empresa japonesa também afirmou que um petroleiro com bandeira indiana havia transitado pelo estreito.

Normalmente, um quinto da produção mundial de petróleo passa por Ormuz. Mas desde o início da guerra, o tráfego caiu 95%, segundo a plataforma de monitoramento Kpler.

Caso haja uma reabertura, segundo Kilduff, os preços poderiam cair entre 10 e 15 dólares.

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