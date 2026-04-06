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Napoli vence Milan e assume vice-liderança do Italiano; Juventus encosta no G4

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Repórter
06/04/2026 19:01

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O Napoli venceu o Milan por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), no jogo que fechou a 31ª rodada do Campeonato Italiano, e assumiu a vice-liderança na tabela, sete pontos atrás da Inter de Milão.

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O único gol da partida no estádio Diego Armando Maradona foi marcado no segundo tempo pelo atacante Matteo Politano (79'), que aproveitou bola mal afastada pela defesa milanista após cruzamento para bater forte de primeira e balançar a rede do goleiro Mike Maignan.

Um dia depois da goleada sobre a Roma por 5 a 2, a Inter acompanhava o duelo entre seus principais perseguidores esperando um empate, mas a vitória dos napolitanos também não foi um mau negócio.

Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, os 'nerazzurri' somam 72 pontos, contra 65 do Napoli, enquanto o Milan cai para a terceira posição, com 63.

Intenso e equilibrado, o jogo mais aguardado desta 31ª rodada correspondeu às expectativas, com o time comandado pelo técnico Antonio Conte emendando sua sua quinta vitória consecutiva e mantendo vivas as esperanças de tirar o título da Inter, como fez na temporada passada.

"É uma vitória que traz confiança. Temos que continuar assim e focar em nós mesmos, não na Inter, que é muito forte, sem esquecer que nosso objetivo é a Liga dos Campeões", disse Conte após a partida.

- Juve encosta no G4 -

A disputa pela quarta e última vaga na Champions também está esquentando: ao empatar em 0 a 0 com a Udinese (11ª), o Como (4º) volta a se ver ameaçado pela Juventus (5ª), que derrotou o Genoa (14º) por 2 a 0.

Mais uma vez, o Como dominou, mas não conseguiu mover o placar, encerrando uma série de cinco vitórias seguidas.

O time lombardo segue dentro do G4 com 58 pontos, mas agora tem apenas um de vantagem sobre a Juve, que bateu o Genoa com gols do brasileiro Bremer (4') e do americano Weston McKennie (17').

Quem se deu mal no fim de semana foi a Roma (6ª, 54 pontos), que se afastou da zona da Champions e viu a Atalanta (7ª) aparecer no retrovisor.

A 'Dea' visitou o Lecce (18º) nesta segunda-feira e conseguiu uma vitória tranquila por 3 a 0 para ficar um ponto atrás dos 'giallorossi'.

--- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

  

   Sábado, 4 de abril

   Sassuolo - Cagliari                            2 - 1

   Hellas Verona - Fiorentina                     0 - 1

   Lazio - Parma                                  1 - 1

  

   Domingo, 5 de abril

   Cremonese - Bologna                            1 - 2

   Pisa - Torino                                  0 - 1

   Inter - Roma                                   5 - 2

  

   Segunda-feira, 6 de abril

   Udinese - Como                                 0 - 0

   Lecce - Atalanta                               0 - 3

   Juventus - Genoa                               2 - 0

   Napoli - Milan                                 1 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   72  31  23   3   5  71  26  45

    2. Napoli                  65  31  20   5   6  47  30  17

    3. Milan                   63  31  18   9   4  47  24  23

    4. Como                    58  31  16  10   5  53  22  31

    5. Juventus                57  31  16   9   6  54  29  25

    6. Roma                    54  31  17   3  11  42  28  14

    7. Atalanta                53  31  14  11   6  44  27  17

    8. Bologna                 45  31  13   6  12  40  37   3

    9. Lazio                   44  31  11  11   9  32  29   3

   10. Sassuolo                42  31  12   6  13  38  41  -3

   11. Udinese                 40  31  11   7  13  35  42  -7

   12. Torino                  36  31  10   6  15  35  53 -18

   13. Parma                   35  31   8  11  12  22  39 -17

   14. Genoa                   33  31   8   9  14  36  44  -8

   15. Fiorentina              32  31   7  11  13  36  44  -8

   16. Cagliari                30  31   7   9  15  32  44 -12

   17. Cremonese               27  31   6   9  16  26  46 -20

   18. Lecce                   27  31   7   6  18  21  43 -22

   19. Hellas Verona           18  31   3   9  19  22  53 -31

   20. Pisa                    18  31   2  12  17  23  55 -32

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jr/pm/raa/cb

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