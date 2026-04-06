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Trump diz que pode destruir pontes e usinas de energia do Irã em 'quatro horas'

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AFP
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Repórter
06/04/2026 18:13

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Donald Trump afirmou, nesta segunda-feira (6), que os Estados Unidos podem destruir todas as pontes e todas as usinas de energia do Irã em "quatro horas", uma vez que expire o ultimato que fez a Teerã.

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Trump reiterou suas ameaças de destruição antes do prazo imposto aos líderes de Teerã, que expira nesta terça-feira, às 20h00 (21h em Brasília).

"Temos um plano, graças ao poder de nossas forças armadas, que prevê que todas as pontes do Irã serão destruídas à meia-noite, amanhã à noite, que todas as centrais elétricas ficarão fora de serviço", disse em entrevista coletiva.

"E tudo isso será feito em quatro horas, se quisermos", acrescentou.

"Todas as pontes no Irã serão arrasadas até a meia-noite de amanhã, e todas as usinas de energia no Irã serão desativadas — queimando, explodindo e tornando-se inutilizáveis para sempre", ameaçou.

As novas advertências chegam depois de Trump indicar que uma proposta de cessar-fogo com o Irã era "um passo muito significativo".

"Não é suficiente, mas é um passo muito significativo", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca. 

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jz/dga/rpr/mvv

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