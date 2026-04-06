Morre Craig Reedie, ex-presidente da Agência Mundial Antidoping

O britânico Craig Reedie, ex-presidente da Agência Mundial Antidoping (WADA) e figura importante na candidatura de Londres para sediar os Jogos Olímpicos de 2012, morreu aos 84 anos, anunciou a organização nesta segunda-feira (6).

Nascido na Escócia, Reedie também presidiu a federação internacional de badminton, esporte que praticou nos anos 1960 e conseguiu incluir no quadro olímpico a partir dos Jogos de Barcelona de 1992.

Posteriormente, tornou-se presidente da WADA, com mandato de 2014 a 2019, e também foi vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI)

"Com a morte de Sir Craig, perdemos um verdadeiro cavalheiro e um defensor da integridade no esporte", disse Witold Banka, atual mandatário da WADA, que o sucedeu em 2020.

Reedie teve um papel fundamental na escolha de Londres como sede dos Jogos Olímpicos de 2012, quando Paris era considerada favorita para receber o evento.

"Sir Craig Reedie dedicou toda sua vida a serviço do esporte e do movimento olímpico. Foi um defensor inabalável da integridade, guiando a comunidade esportiva mundial por alguns de seus momentos mais difíceis com dignidade e determinação", afirmou a presidente do COI, Kirsty Coventry.

Sebastian Coe, chefe da candidatura de Londres-2012 e hoje presidente da federação internacional de atletismo (World Athletics), também prestou homenagem a seu "mentor, conselheiro sábio e grande amigo".

"Sem Craig e suas qualidades de líder dentro do Comitê Olímpico Britânico [que presidiu de 1992 a 2005], talvez nunca tivéssemos conquistado o direito de sediar os Jogos de Londres", declarou Coe em nota da World Athletics.

Em seu período à frente da WADA, Reedie foi, no entanto, amplamente criticado após a decisão tomada pela agência em 2018 de retirar a suspensão da agência antidoping da Rússia, imposta em 2015 após um escândalo que revelou um esquema estatal de doping no país entre 2011 e 2015.

Essa medida foi uma etapa crucial na reintegração da Rússia ao movimento esportivo internacional.

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