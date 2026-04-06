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Primeira 'COP dos Oceanos' ocorrerá entre 11 e 22 de janeiro de 2027

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AFP
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Repórter
06/04/2026 17:01

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A primeira reunião formal (COP1) dos países que ratificaram o histórico tratado para proteger o alto-mar será realizada entre 11 e 22 de janeiro de 2027, anunciou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, nesta segunda-feira (6).

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Após consultas com os Estados-membros, a comissão preparatória para a aplicação deste tratado, que entrou oficialmente em vigor no começo do ano, tinha proposto realizar esta reunião inaugural na sede da ONU em Nova York nessas datas, que deviam ser confirmadas pelo secretário-geral da ONU.

Ao final da última reunião preparatória, na semana passada em Nova York, a Aliança para o Alto-mar comemorou os "avanços" realizados para preparar o terreno da COP1.

Mas o trabalho para transformar o texto do tratado "em algo que possa permitir mudanças na água está longe de estar concluído", comentou Rebecca Hubbard, diretora desta coalizão, fazendo alusão especial às preocupações associadas às relações com outras organizações vinculadas ao alto-mar, em especial as organizações regionais de pesca.

O alto-mar começa onde terminam as zonas econômicas exclusivas (ZEE) dos países, a um máximo de 200 milhas náuticas (370 km) da costa, e não está sob a jurisdição de nenhum Estado.

Hoje em dia, apenas cerca de 1% do alto-mar, que representa quase metade do planeta, e 60% dos oceanos, estão sujeitos a medidas de conservação.

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abd/bdx/mr/dga/mvv/am

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