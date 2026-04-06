Ucrânia propôs à Rússia trégua de ataques contra setor energético, diz Zelensky

A Ucrânia transmitiu à Rússia, por meio de mediadores dos Estados Unidos, uma proposta de trégua nos ataques contra alvos no setor energético, anunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta segunda-feira (6).

"Se a Rússia estiver disposta a deixar de atacar nosso setor energético, nós estaremos dispostos a responder da mesma maneira", expressou Zelensky em um discurso.

"Esta proposta, transmitida através dos americanos, foi comunicada à parte russa", acrescentou.

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