Ucrânia propôs à Rússia trégua de ataques contra setor energético, diz Zelensky
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A Ucrânia transmitiu à Rússia, por meio de mediadores dos Estados Unidos, uma proposta de trégua nos ataques contra alvos no setor energético, anunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta segunda-feira (6).
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"Se a Rússia estiver disposta a deixar de atacar nosso setor energético, nós estaremos dispostos a responder da mesma maneira", expressou Zelensky em um discurso.
"Esta proposta, transmitida através dos americanos, foi comunicada à parte russa", acrescentou.
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