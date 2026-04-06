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Trump diz que iranianos 'estão dispostos a sofrer' para serem livres

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AFP
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Repórter
06/04/2026 15:25

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (6), que os iranianos estão dispostos a sofrer para serem livres, e que os Estados Unidos interceptaram comunicações nas quais os cidadãos daquele país pedem a continuação dos bombardeios.

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Os iranianos "estão dispostos a sofrer para ter liberdade", disse Trump durante uma coletiva de imprensa, um dia antes de vencer o prazo que ele mesmo deu para destruir a infraestrutura energética e as pontes do Irã caso os líderes da República Islâmica não cumpram as exigências dos Estados Unidos.

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bur-ksb/jz/mar/mvv/yr

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