Trump diz que iranianos 'estão dispostos a sofrer' para serem livres

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (6), que os iranianos estão dispostos a sofrer para serem livres, e que os Estados Unidos interceptaram comunicações nas quais os cidadãos daquele país pedem a continuação dos bombardeios.

Os iranianos "estão dispostos a sofrer para ter liberdade", disse Trump durante uma coletiva de imprensa, um dia antes de vencer o prazo que ele mesmo deu para destruir a infraestrutura energética e as pontes do Irã caso os líderes da República Islâmica não cumpram as exigências dos Estados Unidos.

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