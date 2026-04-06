Trump afirma que enviou armas aos manifestantes no Irã

Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (6) que havia enviado armas aos manifestantes no Irã, mas garantiu que elas foram retidas por "um certo grupo de pessoas", depois de ter acusado no domingo os curdos de terem feito isso.

"Enviamos armas, muitas armas, que deveriam ir aos (iranianos) para que pudessem lutar contra esses capangas" das autoridades, disse o presidente dos Estados Unidos a jornalistas na Casa Branca.

"Sabem o que aconteceu? As pessoas para as quais enviamos as armas ficaram com elas. (...) Portanto, estou muito irritado com um certo grupo de pessoas e elas vão pagar um alto preço por isso", advertiu.

No domingo, em uma conversa telefônica com um jornalista do canal Fox News, que depois relatou suas palavras no ar, Trump afirmou que grupos curdos que desafiam o poder iraniano teriam tomado as armas enviadas para os manifestantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue/jz/dga/am