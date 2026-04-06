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Trump considera proposta de cessar-fogo com Irã um 'passo muito significativo'

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AFP
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Repórter
06/04/2026 13:01

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6) que os Estados Unidos analisaram uma proposta de cessar-fogo de 45 dias na guerra com o Irã, uma medida que ele classificou como "um passo muito significativo" no conflito. 

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"É uma proposta significativa, é um passo significativo. Não é suficiente, mas é um passo muito significativo", disse Trump a repórteres na Casa Branca, acrescentando que os mediadores "estão negociando agora". 

O Irã rejeitou uma proposta de trégua em sua guerra com Estados Unidos e Israel, insistindo "na necessidade de um fim definitivo para o conflito", informou a agência de notícias estatal Irna nesta segunda-feira.

A agência afirmou que a proposta que chegou a Teerã era "americana", embora, segundo relatos da mídia nos Estados Unidos, ela tenha se originado de países mediadores. 

Pouco antes dessas declarações de Trump, a Casa Branca havia indicado que o presidente americano "não validou" a proposta, que era "uma entre muitas ideias" em discussão nas negociações.

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jz/aa

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