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Veículo de comunicação iraniano afirma que Teerã rejeitou proposta de cessar-fogo

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AFP
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Repórter
06/04/2026 12:37

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O Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo na guerra com os Estados Unidos e Israel, intermediada pelo Paquistão, informou um veículo de imprensa estatal nesta segunda-feira (6), sem especificar a fonte. 

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"O Irã transmitiu sua resposta ao Paquistão em relação à proposta americana para encerrar a guerra", afirmou a agência de notícias Irna, sem revelar o conteúdo do plano. 

"Nessa resposta — delineada em dez pontos — o Irã (...) rejeita um cessar-fogo e insiste na necessidade de encerrar definitivamente o conflito", acrescentou.

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bur/an/hgs/aa

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