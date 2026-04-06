Veículo de comunicação iraniano afirma que Teerã rejeitou proposta de cessar-fogo

O Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo na guerra com os Estados Unidos e Israel, intermediada pelo Paquistão, informou um veículo de imprensa estatal nesta segunda-feira (6), sem especificar a fonte.

"O Irã transmitiu sua resposta ao Paquistão em relação à proposta americana para encerrar a guerra", afirmou a agência de notícias Irna, sem revelar o conteúdo do plano.

"Nessa resposta — delineada em dez pontos — o Irã (...) rejeita um cessar-fogo e insiste na necessidade de encerrar definitivamente o conflito", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/an/hgs/aa