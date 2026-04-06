Irã continuará a guerra enquanto as autoridades políticas 'considerarem oportuno'
O Irã continuará a guerra enquanto as autoridades políticas "considerarem oportuno", declarou um porta-voz do Exército nesta segunda-feira (6).
"Podemos continuar a guerra enquanto as autoridades políticas considerarem oportuno", disse Mohammad Akraminia à agência de notícias Isna.
"O inimigo, sem dúvida, se arrependerá, porque depois desta guerra precisamos atingir um nível de segurança e não presenciar outra guerra", acrescentou.
