Trump não validou cessar-fogo no Irã proposto por mediadores (Casa Branca)

A Casa Branca confirmou, nesta segunda-feira (6), que havia recebido uma proposta de mediadores para um cessar-fogo de 45 dias com o Irã, mas detalhou que o presidente Donald Trump "não a validou".

A imprensa americana informou que Washington recebeu uma proposta dos mediadores para um cessar-fogo de 45 dias na guerra do Oriente Médio.

"Esta é uma das muitas ideias, e o presidente (Trump) não a validou. A Operação Fúria Épica continua", disse à AFP um funcionário da Casa Branca, recordando que o mandatário tem uma coletiva de imprensa prevista para as 13h00 locais (14h00 em Brasília) desta segunda.

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