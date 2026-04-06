Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump não validou cessar-fogo no Irã proposto por mediadores (Casa Branca)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/04/2026 11:01

compartilhe

SIGA

A Casa Branca confirmou, nesta segunda-feira (6), que havia recebido uma proposta de mediadores para um cessar-fogo de 45 dias com o Irã, mas detalhou que o presidente Donald Trump "não a validou".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A imprensa americana informou que Washington recebeu uma proposta dos mediadores para um cessar-fogo de 45 dias na guerra do Oriente Médio.

"Esta é uma das muitas ideias, e o presidente (Trump) não a validou. A Operação Fúria Épica continua", disse à AFP um funcionário da Casa Branca, recordando que o mandatário tem uma coletiva de imprensa prevista para as 13h00 locais (14h00 em Brasília) desta segunda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/mel/yr/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay