Segunda fábrica petroquímica no Irã é bombardeada, afirmam autoridades locais
Um complexo petroquímico no sul do Irã foi alvo de bombardeios, informaram autoridades locais nesta segunda-feira (6), horas depois de Israel ter atacado outra fábrica em Asaluyeh.
"No local do ataque ao complexo petroquímico de Marvdasht, o incêndio foi controlado", disseram as autoridades da cidade iraniana em um comunicado divulgado pela agência de notícias Fars.
