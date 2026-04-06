Israel anuncia que matou comandante de divisão especial da Força Quds no Irã

O Exército de Israel afirmou nesta segunda-feira (6) que matou o comandante da unidade de operações especiais da Força Quds do Irã em um ataque em Teerã executado no domingo.

A Força Quds é o braço de operações no exterior da poderosa Guarda Revolucionária iraniana.

"Ontem (domingo), a Força Aérea israelense (...) efetuou um ataque em Teerã e eliminou Asghar Baqeri, comandante da Unidade de Operações Especiais (840) da Força Quds desde 2019", afirma um comunicado militar.

A nota acrescentou que Baqeri havia ocupado, nos últimos anos, uma série de cargos de alto escalão dentro da Força Quds e que "participou de ataques direcionados contra indivíduos israelenses e americanos em todo o mundo".

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