Israel anuncia que matou comandante de divisão especial da Força Quds no Irã
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O Exército de Israel afirmou nesta segunda-feira (6) que matou o comandante da unidade de operações especiais da Força Quds do Irã em um ataque em Teerã executado no domingo.
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A Força Quds é o braço de operações no exterior da poderosa Guarda Revolucionária iraniana.
"Ontem (domingo), a Força Aérea israelense (...) efetuou um ataque em Teerã e eliminou Asghar Baqeri, comandante da Unidade de Operações Especiais (840) da Força Quds desde 2019", afirma um comunicado militar.
A nota acrescentou que Baqeri havia ocupado, nos últimos anos, uma série de cargos de alto escalão dentro da Força Quds e que "participou de ataques direcionados contra indivíduos israelenses e americanos em todo o mundo".
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