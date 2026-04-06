AIEA afirma que ataques perto da usina nuclear iraniana de Bushehr 'devem parar'
O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, declarou nesta segunda-feira (6), na rede X, que os ataques de sábado, que ocorreram a 75 metros do perímetro da usina nuclear iraniana de Bushehr, "constituem um perigo real" e "devem parar".
Os ataques perto da usina "poderiam causar um grave acidente radiológico com consequências nocivas para a população e o meio ambiente no Irã e além", afirmou Grossi, após o bombardeio da usina, localizada no sul do Irã, por Estados Unidos e Israel, no sábado.
