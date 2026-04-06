Assine
overlay
Início Internacional
Várias explosões no maior complexo de gás do Irã

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
06/04/2026 09:02

compartilhe

SIGA

Várias explosões foram ouvidas nesta segunda-feira (6) no maior complexo de gás do Irã, no sul do país, informou a agência de notícias Fars, sem revelar mais detalhes. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As explosões aconteceram no complexo petroquímico South Pars, em Asaluyeh, onde Israel anunciou que executou ataques nesta segunda-feira.

O complexo é uma área essencial do setor energético iraniano para a exploração conjunta com o Catar do maior campo de gás natural do mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/vl/cgo/pc/hgs/fp

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay