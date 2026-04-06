Várias explosões no maior complexo de gás do Irã
Várias explosões foram ouvidas nesta segunda-feira (6) no maior complexo de gás do Irã, no sul do país, informou a agência de notícias Fars, sem revelar mais detalhes.
As explosões aconteceram no complexo petroquímico South Pars, em Asaluyeh, onde Israel anunciou que executou ataques nesta segunda-feira.
O complexo é uma área essencial do setor energético iraniano para a exploração conjunta com o Catar do maior campo de gás natural do mundo.
