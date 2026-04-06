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Inundações no sul da Rússia deixam três mortos

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Repórter
06/04/2026 08:40

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Pelo menos três pessoas morreram nas inundações provocadas pelas fortes chuvas no sul da Rússia, anunciou o Ministério de Situações de Emergência. Além disso, 4.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. 

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Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cidades e estradas inundadas após as tempestades que atingiram o Daguestão, uma república russa do Cáucaso, no fim de semana.

Um vídeo mostra o desabamento de parte de um edifício residencial de vários andares na capital regional, Makhachkala, às margens do Mar Cáspio.

"Infelizmente, duas pessoas morreram, incluindo uma criança, quando a água inundou uma rodovia e arrastou dois carros", afirmou o Ministério. Outra pessoa morreu em um deslizamento de terra.

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bur/abx/pc/hgs/fp/aa

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