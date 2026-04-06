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Irã suspeita que resgate de piloto americano foi operação de fachada para 'roubar urânio enriquecido'

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AFP
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Repórter
06/04/2026 08:28

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (6) que a operação dos Estados Unidos para resgatar um de seus pilotos pode ter sido uma fachada para "roubar urânio enriquecido". 

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O presidente Donald Trump anunciou no domingo que as forças dos Estados Unidos resgataram o segundo tripulante de um F-15E que caiu na sexta-feira em território iraniano, em uma operação de busca que ele chamou de "audaciosa".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, afirmou que há "muitas dúvidas e incertezas" sobre a operação.

"A área onde se alegava que o piloto americano estava, na província de Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, fica muito distante da área onde tentaram pousar ou pretendiam pousar suas forças no centro do Irã", disse Baqaei.

"A possibilidade de que tenha sido uma operação de engano para roubar urânio enriquecido não deve ser ignorada de forma alguma", acrescentou.

Segundo ele, a operação foi um "desastre" para os Estados Unidos.

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bur/mz/pc/jvb/fp

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