ONGs apresentam denúncia de 'genocídio' contra chefe da junta de Mianmar
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A Procuradoria-Geral da Indonésia informou nesta segunda-feira (6) que recebeu uma denúncia de "genocídio", entre outras acusações, apresentada por representantes dos rohingya e defensores dos direitos humanos contra Min Aung Hlaing, ex-chefe da junta militar e atual presidente de Mianmar.
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A denúncia será enviada a um departamento especializado da Procuradoria-Geral, declarou à AFP o porta-voz Anang Supriatna.
A Justiça indonésia pode julgar os crimes mais graves cometidos fora de seu território, com base na "jurisdição universal" prevista na legislação.
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