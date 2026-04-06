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Preços do petróleo superam 110 dólares após ameaças de Trump

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Repórter
06/04/2026 06:16

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Os preços do petróleo ultrapassaram nesta segunda-feira (6) a barreira de 110 dólares por barril, impulsionados pelo conflito no Oriente Médio e pelas ameaças de Donald Trump de destruir instalações civis do Irã. 

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Depois de superar o valor durante as primeiras negociações no mercado asiático, tanto o West Texas Intermediate (WTI) quanto o Brent do Mar do Norte eram negociados em baixa. 

Às 7h30 GMT (4h30 de Brasília), o barril de WTI, referência para os Estados Unidos, recuava 0,7%, a 100,75 dólares. O Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, subia 0,2%, a 109,20 dólares o barril.

Trump advertiu no domingo que destruirá pontes e usinas de energia iranianas se a República Islâmica não reabrir o trânsito naval pelo Estreito de Ormuz, via pela qual trafegava 20% da produção de petróleo mundial antes da guerra.

O Irã bloqueia a passagem pelo estreito desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

A Bolsa de Tóquio encerrou a segunda-feira em alta de 0,6%, enquanto a Bolsa de Seul fechou com alta de 1,4%. Outras Bolsas asiáticas não operaram devido ao feriado da segunda-feira de Páscoa.

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bur-kaf/mas/pc/jvb/fp

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