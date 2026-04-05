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Direita lidera pesquisas a uma semana das eleições presidenciais no Peru

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Repórter
05/04/2026 21:49

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A ex-congressista Keiko Fujimori, o ex-prefeito Rafael López e o humorista Carlos Álvarez lideram a corrida pela Presidência do Peru, segundo as últimas pesquisas divulgadas antes das eleições do próximo domingo.

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Filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko é a favorita segundo as principais pesquisas, com 13% das intenções de voto. A direitista concorre à Presidência pela quarta vez consecutiva, e uma de suas propostas é tirar o país da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para endurecer os julgamentos de criminosos.

Álvarez e López aparecem empatados em segundo lugar, com 9% de apoio. Assim como Keiko, eles propõem um endurecimento das medidas contra a criminalidade.

O país enfrenta uma crise sem precedentes, alimentada pela extorsão e por uma onda de assassinatos encomendados. No ano passado, foram registrados 2.200 homicídios ligados ao crime organizado no país, e as denúncias de extorsão aumentaram 19%, segundo dados da polícia.

As eleições presidenciais deste ano no Peru terão um número recorde de 35 candidatos. Caso nenhum deles seja eleito no primeiro turno, um segundo turno está previsto para 7 de junho.

O país vive uma crise política grave, que o levou a ter nove presidentes na última década.

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axl/lb/lb

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