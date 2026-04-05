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Pepsi e Diageo retiram patrocínio a festival com Kanye West em Londres

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Repórter
05/04/2026 20:36

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As gigantes das bebidas Pepsi e Diageo retiraram neste domingo seu patrocínio a um festival com shows do rapper Kanye West em Londres.

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O astro americano, 48, agora conhecido como Ye, vai se apresentar em três noites no festival Wireless, em julho.

Nos últimos anos, o artista foi criticado por sua postura antissemita. Organizações civis pediram ao governo do Reino Unido que proibisse a entrada dele no país.

Um porta-voz da Pepsi, principal patrocinador do festival, disse à AFP que a marca "decidiu retirar seu patrocínio", mas não forneceu detalhes. As marcas Johnnie Walker e Captain Morgan, da Diageo, fizeram um movimento semelhante.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, criticou ontem as apresentações previstas de West. "É profundamente preocupante que Kanye West tenha sido contratado para se apresentar no Wireless apesar de seus comentários antissemitas e da sua celebração do nazismo", disse ao veículo The Sun.

A Live Nation, responsável pelo festival, não respondeu ao contato feito pela AFP.

A turnê europeia de West já havia gerado polêmica. Na França, o prefeito de Marselha disse em junho que o rapper não era bem-vindo.

Em maio de 2025, West lançou a música "Heil Hitler", que foi banida das principais plataformas de streaming. O cantor expressou arrependimento por suas declarações antissemitas.

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am-mhc/jhb/lb/vel/lb

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