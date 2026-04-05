Inter goleia Roma (5-2) e segue firme na liderança do Italiano

A Inter de Milão goleou a Roma por 5 a 2 neste domingo (5), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, e ampliou sua vantagem na liderança para nove pontos sobre o Milan (2º).

Os 'nerazzurri', que não venciam há mais de um mês, quebraram em grande estilo uma série negativa de resultados (uma derrota e dois empates).

Foram precisos apenas alguns segundos, em sua primeira ação ofensiva, para abrir o placar com o capitão e artilheiro Lautaro Martínez, que voltou de lesão após um mês e meio afastado.

A Roma empatou aos 40 minutos com Gianluca Mancini, um dos vários jogadores da seleção italiana que entraram em campo neste domingo, cinco dias depois da derrota da 'Azzurra' na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026 para a Bósnia e Herzegovina.

Mas a Inter não demorou a reagir e voltou a ficar à frente pouco antes do intervalo marcando com Hakan Çalhanoglu (45'+2).

No segundo tempo, Lautaro (52') marcou seu segundo na partida, o 16º na temporada, e ampliou a vantagem interista.

Marcus Thuram (55') e Nicolò Barella (63') completaram a goleada, antes de Lorenzo Pellegrini (70') diminuir para a Roma.

Esta foi a 23ª vitória da Inter no campeonato, que deixa o time lombardo com 72 pontos.

Mas a vantagem de nove pontos vai diminuir nesta segunda-feira, quanto Milan (63 pontos) e Napoli (3º, 62 pontos) se enfrentam no encerramento da rodada.

Ainda assim, o 21º título italiano da Inter parece cada vez mais próximo, já que faltam apenas sete rodadas para o fim do campeonato

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 4 de abril

Sassuolo - Cagliari 2 - 1

Hellas Verona - Fiorentina 0 - 1

Lazio - Parma 1 - 1

Domingo, 5 de abril

Cremonese - Bologna 1 - 2

Pisa - Torino 0 - 1

Inter - Roma 5 - 2

Segunda-feira, 6 de abril

(07h30) Udinese - Como

(10h00) Lecce - Atalanta

(13h00) Juventus - Genoa

(15h45) Napoli - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 72 31 23 3 5 71 26 45

2. Milan 63 30 18 9 3 47 23 24

3. Napoli 62 30 19 5 6 46 30 16

4. Como 57 30 16 9 5 53 22 31

5. Juventus 54 30 15 9 6 52 29 23

6. Roma 54 31 17 3 11 42 28 14

7. Atalanta 50 30 13 11 6 41 27 14

8. Bologna 45 31 13 6 12 40 37 3

9. Lazio 44 31 11 11 9 32 29 3

10. Sassuolo 42 31 12 6 13 38 41 -3

11. Udinese 39 30 11 6 13 35 42 -7

12. Torino 36 31 10 6 15 35 53 -18

13. Parma 35 31 8 11 12 22 39 -17

14. Genoa 33 30 8 9 13 36 42 -6

15. Fiorentina 32 31 7 11 13 36 44 -8

16. Cagliari 30 31 7 9 15 32 44 -12

17. Lecce 27 30 7 6 17 21 40 -19

18. Cremonese 27 31 6 9 16 26 46 -20

19. Hellas Verona 18 31 3 9 19 22 53 -31

20. Pisa 18 31 2 12 17 23 55 -32

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