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Inter goleia Roma (5-2) e segue firme na liderança do Italiano

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Repórter
05/04/2026 18:30

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A Inter de Milão goleou a Roma por 5 a 2 neste domingo (5), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, e ampliou sua vantagem na liderança para nove pontos sobre o Milan (2º).

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Os 'nerazzurri', que não venciam há mais de um mês, quebraram em grande estilo uma série negativa de resultados (uma derrota e dois empates).

Foram precisos apenas alguns segundos, em sua primeira ação ofensiva, para abrir o placar com o capitão e artilheiro Lautaro Martínez, que voltou de lesão após um mês e meio afastado.

A Roma empatou aos 40 minutos com Gianluca Mancini, um dos vários jogadores da seleção italiana que entraram em campo neste domingo, cinco dias depois da derrota da 'Azzurra' na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026 para a Bósnia e Herzegovina.

Mas a Inter não demorou a reagir e voltou a ficar à frente pouco antes do intervalo marcando com Hakan Çalhanoglu (45'+2).

No segundo tempo, Lautaro (52') marcou seu segundo na partida, o 16º na temporada, e ampliou a vantagem interista.

Marcus Thuram (55') e Nicolò Barella (63') completaram a goleada, antes de Lorenzo Pellegrini (70') diminuir para a Roma.

Esta foi a 23ª vitória da Inter no campeonato, que deixa o time lombardo com 72 pontos.

Mas a vantagem de nove pontos vai diminuir nesta segunda-feira, quanto Milan (63 pontos) e Napoli (3º, 62 pontos) se enfrentam no encerramento da rodada.

Ainda assim, o 21º título italiano da Inter parece cada vez mais próximo, já que faltam apenas sete rodadas para o fim do campeonato

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 4 de abril

   Sassuolo - Cagliari                            2 - 1

   Hellas Verona - Fiorentina                     0 - 1

   Lazio - Parma                                  1 - 1

  

   Domingo, 5 de abril

   Cremonese - Bologna                            1 - 2

   Pisa - Torino                                  0 - 1

   Inter - Roma                                   5 - 2

  

   Segunda-feira, 6 de abril

   (07h30) Udinese - Como                              

   (10h00) Lecce - Atalanta                            

   (13h00) Juventus - Genoa                            

   (15h45) Napoli - Milan                              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   72  31  23   3   5  71  26  45

    2. Milan                   63  30  18   9   3  47  23  24

    3. Napoli                  62  30  19   5   6  46  30  16

    4. Como                    57  30  16   9   5  53  22  31

    5. Juventus                54  30  15   9   6  52  29  23

    6. Roma                    54  31  17   3  11  42  28  14

    7. Atalanta                50  30  13  11   6  41  27  14

    8. Bologna                 45  31  13   6  12  40  37   3

    9. Lazio                   44  31  11  11   9  32  29   3

   10. Sassuolo                42  31  12   6  13  38  41  -3

   11. Udinese                 39  30  11   6  13  35  42  -7

   12. Torino                  36  31  10   6  15  35  53 -18

   13. Parma                   35  31   8  11  12  22  39 -17

   14. Genoa                   33  30   8   9  13  36  42  -6

   15. Fiorentina              32  31   7  11  13  36  44  -8

   16. Cagliari                30  31   7   9  15  32  44 -12

   17. Lecce                   27  30   7   6  17  21  40 -19

   18. Cremonese               27  31   6   9  16  26  46 -20

   19. Hellas Verona           18  31   3   9  19  22  53 -31

   20. Pisa                    18  31   2  12  17  23  55 -32

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