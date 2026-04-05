Jessica Pegula é bicampeã do WTA 500 de Charleston

A tenista americana Jessica Pegula, número 5 do mundo, defendeu com sucesso o título no WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos, ao bater na final disputada neste domingo a ucraniana Yuliia Starodubtseva (N.89).

Pegula fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em uma hora e 22 minutos.

Este é o 11º título da americana de 32 anos, o segundo nesta temporada depois do WTA 1000 de Dubai, em fevereiro.

Pegula, que também levanta seu quarto WTA 500 na carreira, soma 24 vitórias em 2026, uma campanha melhor do que a da número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka.

"Quero parabenizar a Yuliia, ela jogou em um nível altíssimo", disse a campeã após a partida. "Não sei quantas horas passei na quadra esta semana, mas foram muitas. Estou muito feliz".

Em sua primeira final no circuito, Starodubtseva fez 2-1 no primeiro set antes de perder os 10 games seguintes e de salvar cinco match points com 5-0 contra na segunda parcial, mas não conseguiu evitar a derrota.

"Obrigado às pessoas que me acompanham desde o primeiro dia", comentou a ucraniana. "Nem todos confiaram em mim, mas os mais importantes estão aqui e foi um prazer disputar este torneio".

Apesar da derrota, Starodubtseva subirá para a 53ª posição do ranking da WTA, a melhor de sua carreira, enquanto Pegula continuará como número 5.

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