Perri brilha nos pênaltis e Leeds vai à semifinal da Copa da Inglaterra

Com o goleiro brasileiro Lucas Perri (ex-Botafogo) como herói, o Leeds United bateu o West Ham nos pênaltis neste domingo (5) e se classificou para a semifinal da Copa da Inglaterra.

Perri defendeu duas cobranças dos 'Hammers' na disputa de pênaltis que terminou em 4-2 para o Leeds, após empate em 2 a 2 em 120 minutos de bola rolando no London Stadium.

Ao Tanaka (26') e Dominic Calvert-Lewin (75') colocaram o Leeds em boa vantagem, mas o West Ham buscou o empate nos acréscimos do tempo regulamentar marcando com Mateus Fernandes (90'+3) e Axel Disasi (90'+6).

Com o placar inalterado nos 30 minutos de prorrogação, a decisão foi para os pênaltis e Perri defendeu as cobranças Jarrod Bowen e do também brasileiro Pablo Felipe, enquanto o Leeds só desperdiçou com Joël Piroe.

Com a eliminação na Copa da Inglaterra, o West Ham poderá voltar todas as suas atenções para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

Já o Leeds terá que encarar o Chelsea para tentar avançar à final, enquanto Manchester United e Southampton decidem do outro lado da chave quem será o outro finalista.

-- Resultados das quartas de final da Copa da Inglaterra:

Sábado 4 de abril:

(+) Manchester City - Liverpool 4 - 0

(+) Chelsea - Port Vale 7 - 0

(+) Southampton - Arsenal 2 - 1

Domingo 5 de abril:

West Ham - Leeds United (+) 2 - 2 (2-4 nos pênaltis)

(+): classificado para a semifinal.

-- Programação da semifinal (fim de semana de 25 de abril):

Chelsea - Leeds

Manchester City - Southampton

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