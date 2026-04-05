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Sevilla perde para lanterna Oviedo e segue em crise no Espanhol

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Repórter
05/04/2026 16:31

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Longe de engrenar após a demissão do técnico Matías Almeyda, o novo Sevilla de Luis García Plaza decepcionou ao ser derrotado por 1 a 0 pelo o lanterna Oviedo neste domingo (5), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

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O atacante Federico Viñas marcou de cabeça o único gol da partida aos 32 minutos do primeiro tempo, pouco antes de o Sevilla ficar com um jogador a menos pela expulsão do zagueiro Tanguy Nianzou por uma falta dura sobre o artilheiro da tarde no estádio Carlos Tartiere.

A vitória mantém vivas, porém ainda remotas, chances do Oviedo de permanecer na primeira divisão: faltando oito rodadas para o fim do campeonato, o time está sete pontos atrás do próprio Sevilla (17º), primeiro fora da zona de rebaixamento.

Quem também está fazendo uma campanha decepcionante é o Athletic Bilbao (10°). Quarto colocado na temporada e campeão da última Copa do Rei, o time basco não consegue emendar uma série de resultados positivos.

Neste domingo, o Athletic foi derrotado por 2 a 0 pelo Getafe (8º) e continua longe da briga por vaga nas copas europeias.

Esse objetivo parece muito mais ao alcance do Celta de Vigo (6º), que com a vitória por 3 a 2 sobre o Valencia (13º), no estádio Mestalla, está um ponto atrás do Betis (5º) e pode se classificar para a próxima Liga dos Campeões se a Espanha receber uma vaga extra pelo bom desempenho de suas equipes.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

   Sexta-feira, 3 de abril

   Rayo Vallecano - Elche                         1 - 0

  

   Sábado, 4 de abril

   Real Sociedad - Levante                        2 - 0

   Mallorca - Real Madrid                         2 - 1

   Betis - Espanyol                               0 - 0

   Atlético de Madrid - Barcelona                 1 - 2

  

   Domingo, 5 de abril

   Getafe - Athletic Bilbao                       2 - 0

   Valencia - Celta Vigo                          2 - 3

   Real Oviedo - Sevilla                          1 - 0

   (16h00) Alavés - Osasuna                            

  

   Segunda-feira, 6 de abril

   (16h00) Girona - Villarreal                         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               76  30  25   1   4  80  29  51

    2. Real Madrid             69  30  22   3   5  64  28  36

    3. Villarreal              58  29  18   4   7  54  34  20

    4. Atlético de Madrid      57  30  17   6   7  50  30  20

    5. Betis                   45  30  11  12   7  44  37   7

    6. Celta Vigo              44  30  11  11   8  44  37   7

    7. Real Sociedad           41  30  11   8  11  46  45   1

    8. Getafe                  41  30  12   5  13  27  31  -4

    9. Espanyol                38  30  10   8  12  36  44  -8

   10. Athletic Bilbao         38  30  11   5  14  32  43 -11

   11. Osasuna                 37  29  10   7  12  34  35  -1

   12. Rayo Vallecano          35  30   8  11  11  29  35  -6

   13. Valencia                35  30   9   8  13  34  45 -11

   14. Girona                  34  29   8  10  11  31  44 -13

   15. Alavés                  31  29   8   7  14  30  41 -11

   16. Mallorca                31  30   8   7  15  36  48 -12

   17. Sevilla                 31  30   8   7  15  37  50 -13

   18. Elche                   29  30   6  11  13  38  47  -9

   19. Levante                 26  30   6   8  16  34  50 -16

   20. Real Oviedo             24  30   5   9  16  21  48 -27

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