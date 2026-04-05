St. Pauli desperdiça oportunidade de se afastar do rebaixamento no Alemão

AFP
AFP
AFP
05/04/2026 15:30

O St. Pauli desperdiçou uma oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Alemão ao empatar em 1 a 1 fora de casa com o Union Berlin neste domingo (5), pela 28ª rodada.

Mathias Pereira Lage (25') abriu o placar com um golaço no primeiro tempo para os visitantes, mas Andrej Ilic (52') deixou tudo igual após cobrança de escanteio na volta do intervalo.

O empate deixou o St. Pauli na antepenúltima posição da tabela, que leva ao playoff contra o rebaixamento, a seis rodadas do fim do campeonato.

O time de Hamburgo está dois pontos atrás do Colônia (15º), que no outro jogo disputado neste domingo empatou em 2 a 2 na visita ao Eintracht Frankfurt (7º).

--- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   Sábado, 4 de abril

   Freiburg - Bayern de Munique                   2 - 3

   Werder Bremen - RB Leipzig                     1 - 2

   Hoffenheim - Mainz                             1 - 2

   Hamburgo - Augsburg                            1 - 1

   Bayer Leverkusen - Wolfsburg                   6 - 3

   B. Mönchengladbach - Heidenheim                2 - 2

   Stuttgart - Borussia Dortmund                  0 - 2

  

   Domingo, 5 de abril

   Union Berlin - St Pauli                        1 - 1

   Eintracht Frankfurt - Colônia                  2 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       73  28  23   4   1 100  27  73

    2. Borussia Dortmund       64  28  19   7   2  60  28  32

    3. RB Leipzig              53  28  16   5   7  55  36  19

    4. Stuttgart               53  28  16   5   7  56  38  18

    5. Hoffenheim              50  28  15   5   8  55  41  14

    6. Bayer Leverkusen        49  28  14   7   7  58  39  19

    7. Eintracht Frankfurt     39  28  10   9   9  52  53  -1

    8. Freiburg                37  28  10   7  11  41  47  -6

    9. Mainz                   33  28   8   9  11  35  43  -8

   10. Union Berlin            32  28   8   8  12  32  47 -15

   11. Augsburg                32  28   9   5  14  34  51 -17

   12. Hamburgo                31  28   7  10  11  32  41  -9

   13. B. Mönchengladbach      30  28   7   9  12  35  48 -13

   14. Werder Bremen           28  28   7   7  14  31  49 -18

   15. Colônia                 27  28   6   9  13  40  49  -9

   16. St Pauli                25  28   6   7  15  25  45 -20

   17. Wolfsburg               21  28   5   6  17  38  63 -25

   18. Heidenheim              16  28   3   7  18  29  63 -34

