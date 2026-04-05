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Chefe do Estado-Maior de Israel promete intensificar ataques contra Hezbollah

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Repórter
05/04/2026 14:54

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O chefe do Estado-Maior de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, prometeu, neste domingo (5), intensificar os ataques contra o movimento libanês pró-Irã Hezbollah, durante uma visita às tropas destacadas no sul do Líbano.

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"As Forças de Defesa de Israel (FDI) estão atacando o Hezbollah, uma organização terrorista, com determinação, de forma ampla e em múltiplas frentes", declarou Zamir, segundo um comunicado divulgado pelo exército.

Os militares israelenses afirmaram ter matado mais de 1.000 membros do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, e prometeram que este número continuará aumentando.

"O dano infligido ao Hezbollah se intensificará", afirmou.

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jd/an/jvb/yr/mvv

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