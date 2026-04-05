Naufrágio deixa mais de 70 desaparecidos no Mediterrâneo, dizem ONGs

Mais de 70 pessoas foram declaradas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação com migrantes no Mediterrâneo central, que deixou pelo menos dois mortos, informaram, neste domingo (5), no X, as ONGs Mediterranea Saving Humans e Sea-Watch.

Trinta e duas pessoas foram resgatadas após o naufrágio do barco, que tinha zarpado na tarde do sábado da Líbia com aproximadamente 105 pessoas a bordo, segundo a ONG Mediterranea Saving Humans.

"Trágico naufrágio de Páscoa. Trinta e dois sobreviventes, dois corpos recuperados, mais de 70 pessoas desaparecidas", escreveu a ONG no X, detalhando que a embarcação de madeira tinha virado em uma área de busca e resgate controlada pela Líbia.

Segundo a Sea-Watch, os sobreviventes foram resgatados por dois navios mercantes e, cedo neste domingo, desembarcaram na ilha italiana de Lampedusa.

Em um vídeo publicado no X pela Sea-Watch e que parece ter sido gravado do avião de vigilância Sea-Bird 2, homens aparecem agarrados no casco do barco, à deriva, e depois um navio mercante se aproximando.

"Este último naufrágio não é um trágico acidente mas, ao contrário, a consequência das políticas dos governos europeus, que se recusam a abrir vias de acesso seguras e legais", destacou a Mediterranea Saving Humans.

Desde o começo do ano, 683 migrantes morreram ou foram declarados desaparecidos no Mediterrâneo central, segundo a Organização Mundial para as Migrações (OIM).

Chegaram às costas italianas 6.175 migrantes no mesmo período, segundo os dados mais recentes do Ministério do Interior italiano, atualizados em 3 de abril.

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