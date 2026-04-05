Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataques israelenses deixam quatro mortos em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/04/2026 13:31

compartilhe

SIGA

Quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas em Gaza, neste domingo (5), em um ataque israelense contra um grupo de civis, informaram a Defesa Civil e um hospital do território palestino.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ataque ocorreu antes do amanhecer em um bairro do leste da Cidade de Gaza, maior zona urbana do território, segundo a Defesa Civil, que funciona como força de resgate sob comando do Hamas.

"Um ataque aéreo israelense antes do amanhecer matou quatro pessoas e feriu várias", informou esta agência.

O hospital Al Shifa de Gaza confirmou o balanço e afirmou que o ataque foi realizado por um drone israelense.

"Quatro mártires e cinco feridos chegaram ao hospital esta manhã, depois que um drone israelense disparou dois mísseis contra um grupo de civis", destacou o hospital em um comunicado.

O exército israelense disse, em nota, ter identificado uma "célula terrorista" que constituía uma "ameaça imediata" e que por isso, realizou "um ataque seletivo (...) a fim de eliminar a ameaça".

Apesar do cessar-fogo, Israel tem feito ataques em toda Gaza, matando pelo menos 715 pessoas desde que a trégua entrou em vigor, em 10 de outubro, segundo o Ministério da Saúde do território, que também opera sob a autoridade do Hamas.

As Nações Unidas consideram que os números do ministério são confiáveis.

Israel afirma que cinco de seus soldados morreram desde o início da trégua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-az-jd/smw/pc/meb/mvv/yr

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay