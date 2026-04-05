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Lyon empata sem gols com Angers e emenda 6º jogo sem vitória no Francês

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Repórter
05/04/2026 13:19

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Dominante, mas sem conseguir criar perigo, o Lyon não passou de um empate em 0 a 0 com o Angers neste domingo (5), pela 28ª rodada do Campeonato Francês.

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Com esse resultado, o time de Endrick se mantém na quinta colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Monaco (7º), que mais tarde fecha a rodada contra o Olympique de Marselha (4º).

Além disso, o Lyon chega ao sexto jogo consecutivo sem vitória no campeonato (três derrotas e três empates) e perde fôlego na briga por vaga na próxima Liga dos Campeões.

Para o Angers (12º), por outro lado, o ponto garantido com o empate é precioso para a permanência na primeira divisão, que está muito próxima, embora ainda não esteja matematicamente garantida.

O Lyon esperava recuperar o ritmo na volta da data Fifa e pôr fim à sua má fase no campeonato, que foi agravada pela eliminação contra o Celta de Vigo na Liga Europa.

Diante de um adversário que havia derrotado em 11 dos últimos 12 confrontos, e que vinha de somar apenas três pontos nas últimas seis rodadas, o time treinado pelo português Paulo Fonseca estava confiante em alcançar um resultado mais positivo.

Endrick começou como titular e passou em branco, sendo substituído no segundo tempo pelo tcheco Adam Karabec (73').

A reta final do campeonato tem tudo para ser complicada para o Lyon, que ainda enfrenta Paris Saint-Germain (1º), Rennes (6º) e Lens (2º) nas últimas seis rodadas.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 3 de abril

   PSG - Toulouse                                 3 - 1

  

   Sábado, 4 de abril

   Strasbourg - Nice                              3 - 1

   Brest - Rennes                                 3 - 4

   Lille - Lens                                   3 - 0

  

   Domingo, 5 de abril

   Angers - Lyon                                  0 - 0

   (12h15) Lorient - Paris FC               

           Le Havre - Auxerre                          

           Metz - Nantes                               

   (15h45) Monaco - Olympique de Marselha              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     63  27  20   3   4  61  23  38

    2. Lens                    59  28  19   2   7  54  27  27

    3. Lille                   50  28  15   5   8  45  34  11

    4. Olympique de Marselha   49  27  15   4   8  54  35  19

    5. Lyon                    48  28  14   6   8  41  29  12

    6. Rennes                  47  28  13   8   7  47  40   7

    7. Monaco                  46  27  14   4   9  47  38   9

    8. Strasbourg              43  28  12   7   9  46  34  12

    9. Toulouse                37  28  10   7  11  39  35   4

   10. Lorient                 37  27   9  10   8  37  41  -4

   11. Brest                   36  28  10   6  12  37  43  -6

   12. Angers                  33  28   9   6  13  24  37 -13

   13. Paris FC                31  27   7  10  10  32  43 -11

   14. Le Havre                27  27   6   9  12  22  35 -13

   15. Nice                    27  28   7   6  15  33  55 -22

   16. Auxerre                 22  27   5   7  15  22  36 -14

   17. Nantes                  17  26   4   5  17  24  45 -21

   18. Metz                    14  27   3   5  19  25  60 -35

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