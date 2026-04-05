Lyon empata sem gols com Angers e emenda 6º jogo sem vitória no Francês

Dominante, mas sem conseguir criar perigo, o Lyon não passou de um empate em 0 a 0 com o Angers neste domingo (5), pela 28ª rodada do Campeonato Francês.

Com esse resultado, o time de Endrick se mantém na quinta colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Monaco (7º), que mais tarde fecha a rodada contra o Olympique de Marselha (4º).

Além disso, o Lyon chega ao sexto jogo consecutivo sem vitória no campeonato (três derrotas e três empates) e perde fôlego na briga por vaga na próxima Liga dos Campeões.

Para o Angers (12º), por outro lado, o ponto garantido com o empate é precioso para a permanência na primeira divisão, que está muito próxima, embora ainda não esteja matematicamente garantida.

O Lyon esperava recuperar o ritmo na volta da data Fifa e pôr fim à sua má fase no campeonato, que foi agravada pela eliminação contra o Celta de Vigo na Liga Europa.

Diante de um adversário que havia derrotado em 11 dos últimos 12 confrontos, e que vinha de somar apenas três pontos nas últimas seis rodadas, o time treinado pelo português Paulo Fonseca estava confiante em alcançar um resultado mais positivo.

Endrick começou como titular e passou em branco, sendo substituído no segundo tempo pelo tcheco Adam Karabec (73').

A reta final do campeonato tem tudo para ser complicada para o Lyon, que ainda enfrenta Paris Saint-Germain (1º), Rennes (6º) e Lens (2º) nas últimas seis rodadas.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 3 de abril

PSG - Toulouse 3 - 1

Sábado, 4 de abril

Strasbourg - Nice 3 - 1

Brest - Rennes 3 - 4

Lille - Lens 3 - 0

Domingo, 5 de abril

Angers - Lyon 0 - 0

(12h15) Lorient - Paris FC

Le Havre - Auxerre

Metz - Nantes

(15h45) Monaco - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 59 28 19 2 7 54 27 27

3. Lille 50 28 15 5 8 45 34 11

4. Olympique de Marselha 49 27 15 4 8 54 35 19

5. Lyon 48 28 14 6 8 41 29 12

6. Rennes 47 28 13 8 7 47 40 7

7. Monaco 46 27 14 4 9 47 38 9

8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12

9. Toulouse 37 28 10 7 11 39 35 4

10. Lorient 37 27 9 10 8 37 41 -4

11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6

12. Angers 33 28 9 6 13 24 37 -13

13. Paris FC 31 27 7 10 10 32 43 -11

14. Le Havre 27 27 6 9 12 22 35 -13

15. Nice 27 28 7 6 15 33 55 -22

16. Auxerre 22 27 5 7 15 22 36 -14

17. Nantes 17 26 4 5 17 24 45 -21

18. Metz 14 27 3 5 19 25 60 -35

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