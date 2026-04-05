Emirados Árabes participarão de 'qualquer iniciativa' dos EUA para reabrir Ormuz
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Os Emirados Árabes Unidos estão dispostos a aderir a qualquer iniciativa internacional liderada pelos Estados Unidos para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã, declarou o assessor presidencial Anwar Gargash, neste domingo (5).
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Gargash afirmou que a estratégia iraniana "consolidará o papel dos Estados Unidos" na região e também fará com que "a influência de Israel" seja "mais preponderante".
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