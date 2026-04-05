Emirados Árabes participarão de 'qualquer iniciativa' dos EUA para reabrir Ormuz

Os Emirados Árabes Unidos estão dispostos a aderir a qualquer iniciativa internacional liderada pelos Estados Unidos para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã, declarou o assessor presidencial Anwar Gargash, neste domingo (5).

Gargash afirmou que a estratégia iraniana "consolidará o papel dos Estados Unidos" na região e também fará com que "a influência de Israel" seja "mais preponderante".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-csp/an/jvb/yr/mvv