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PSV Eindhoven é campeão holandês pela 27ª vez

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Repórter
05/04/2026 12:31

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O PSV Eindhioven se sagrou campeão holandês neste domingo (5) pela 27ª vez em sua história, ao término da 29ª rodada da Eredivisie.

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Após vencer no sábado o Utrecht (4 a 3), o time do técnico Peter Bosz aproveitou o tropeço do Feyenoord com o Volendam (0 a 0) neste domingo para confirmar matematicamente o título faltando cinco rodadas para o fim do campeonato.

Com 23 vitórias e apenas quatro derrotas, o PSV soma 71 pontos, com 17 de vantagem sobre seu principal perseguidor, graças a um ataque demolidor: 82 gols, uma média de 2,8 por partida.

Os meias Ismael Saibari e Guus Til, autores de 14 e 13 gols, respectivamente, foram os artilheiros da equipe.

Com o título, o PSV voltará à próxima Liga dos Campeões da Europa, depois de não conseguir passar da primeira fase nesta temporada (28º entre 36 clubes), apesar de uma campanha com jogos marcantes, como as vitórias sobre Liverpool (4 a 1 em Anfield) e Napoli (6 a 2).

Atrás do PSV, o Feyenoord lidera o pelotão de equipes que lutam por vaga na Champions.

O time de Roterdã (54 pontos) tem como perseguidores o NEC Nimega (53), o Twente (50), o Ajax (48) e o AZ Alkmaar (45). 

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bnl/obo/pm/iga/cb

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