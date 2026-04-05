Trump diz à Fox News que há 'boa chance' de alcançar acordo com Irã na segunda-feira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste domingo (5), que acredita haver uma "boa chance" de alcançar um acordo com o Irã na segunda-feira, antes que termine o prazo de seu ultimato para que Teerã reabra o Estreito de Ormuz ou enfrente intensos bombardeios.
"Acho que há uma boa chance para amanhã, eles estão negociando agora", disse o mandatário republicano a um jornalista da Fox News.
"Se não fecharem um acordo, e rápido, estou considerando explodir tudo e assumir o controle do petróleo", acrescentou.
