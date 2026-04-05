Assine
overlay
Início Internacional
GUERRA

Terça-feira de fúria? Trump promete destruir centrais e pontes no Irã

Presidente dos Estados Unidos deu um ultimato de 48 horas para que o Estreito de Ormuz seja reaberto

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/04/2026 10:31 - atualizado em 05/04/2026 12:47

compartilhe

SIGA
×
Donald Trump em discurso
Donald Trump voltou a ameaçar o Irã na Truth Social crédito: Alex Brandon/Pool/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, neste domingo (5/4), em uma publicação nas redes sociais repleta de insultos, atacar as centrais elétricas e as pontes no Irã se o Estreito de Ormuz não for reaberto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após um ultimato de 48 horas lançado no sábado, Trump afirmou em sua plataforma, Truth Social, que "terça-feira será o dia das centrais elétricas e o dia das pontes, tudo junto em um, no Irã. Não haverá nada igual!!!".

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Abram essa porra de estreito, seus malucos, ou viverão no inferno. APENAS OBSERVEM", escreveu o presidente, acrescentando: "Louvado seja Alá".

Tópicos relacionados:

estados-unidos eua guerra ira israel trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay