Papa pede que se 'escolha a paz' e critica 'indiferença' às guerras
O papa Leão XIV fez um apelo neste domingo (5), em sua tradicional bênção de Páscoa, para que se "escolha a paz" e denunciou a "indiferença" diante das guerras no mundo que deixam milhares de mortos.
"Nós estamos nos acostumando à violência, nos resignando a ela e nos tornando indiferentes. Indiferentes à morte de milhares de pessoas. Indiferentes às sequelas do ódio e divisão que semeiam os conflitos" e às suas consequências econômicas e sociais, discursou a milhares de fiéis reunidos no Vaticano.
Rompendo a tradição seguida há anos por seus antecessores, Leão XIV não citou nenhum país ou região em crise no mundo.
