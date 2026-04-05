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Rússia afirma que oleoduto foi danificado em ataque ucraniano

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Repórter
05/04/2026 08:31

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Um oleoduto próximo ao porto russo de Primorsk, na fronteira com a Finlândia, foi danificado em um ataque com drones ucranianos, anunciaram as autoridades russas neste domingo (5).

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"Destroços (de drones derrubados) danificaram uma parte de um oleoduto próximo ao porto de Primorsk, informou no Telegram o governador da região de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, assegurando que não houve vítimas no ataque.

A Ucrânia intensificou seus ataques contra infraestruturas russas nos últimos meses. 

Primorsk, situada entre a fronteira com a Finlândia e São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia, já havia sido atacada com drones em março, quando um incêndio irrompeu em um depósito de petróleo.

No entanto, esta região não é uma frente importante do conflito entre a Rússia e a Ucrânia iniciado em 2022.

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bur-maj/clr/mas/meb/yr

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