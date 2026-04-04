Lens perde para Lille e se afasta da briga pelo título francês

O Lens deu um passo atrás na briga pelo título do Campeonato Francês ao ser derrotado pelo Lille por 3 a 0 neste sábado (4), um dia depois da vitória do líder Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Toulouse.

Com essa combinação de resultados, o PSG abre quatro pontos de vantagem sobre o Lens, que ainda tem um jogo a mais, faltando seis rodadas para o fim do campeonato.

Derrotado pelo mesmo placar no primeiro turno, o Lille se vingou graças aos gols de Hakon Haraldsson (44'), Félix Correia (49') e Matías Fernández-Pardo (58' de pênalti).

Mais cedo, o Strasbourg venceu o Nice por 3 a 1 e quebrou uma série de três empates consecutivos para se consolidar na oitava colocação, mantendo chances de se classificar para as copas europeias.

No outro jogo disputado neste sábado, o Rennes derrotou o Brest por 4 a 3 e se manteve na sexta posição, também na disputa por vaga nas competições continentais da próxima temporada.

Apesar de estar em desvantagem em diversas ocasiões, principalmente após dois gols de Junior Dina Ebimbe (4' e 57'), o time do técnico Franck Haise reagiu com dois gols de pênalti de Esteban Lepaul (35' e 74').

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 3 de abril

PSG - Toulouse 3 - 1

Sábado, 4 de abril

Strasbourg - Nice 3 - 1

Brest - Rennes 3 - 4

Lille - Lens 3 - 0

Domingo, 5 de abril

(10h00) Angers - Lyon

(12h15) Lorient - Paris Football Club

Le Havre - Auxerre

Metz - Nantes

(15h45) Monaco - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 59 28 19 2 7 54 27 27

3. Lille 50 28 15 5 8 45 34 11

4. Olympique de Marselha 49 27 15 4 8 54 35 19

5. Lyon 47 27 14 5 8 41 29 12

6. Rennes 47 28 13 8 7 47 40 7

7. Monaco 46 27 14 4 9 47 38 9

8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12

9. Toulouse 37 28 10 7 11 39 35 4

10. Lorient 37 27 9 10 8 37 41 -4

11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6

12. Angers 32 27 9 5 13 24 37 -13

13. Paris Football Club 31 27 7 10 10 32 43 -11

14. Le Havre 27 27 6 9 12 22 35 -13

15. Nice 27 28 7 6 15 33 55 -22

16. Auxerre 22 27 5 7 15 22 36 -14

17. Nantes 17 26 4 5 17 24 45 -21

18. Metz 14 27 3 5 19 25 60 -35

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