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Lens perde para Lille e se afasta da briga pelo título francês

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Repórter
04/04/2026 19:14

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O Lens deu um passo atrás na briga pelo título do Campeonato Francês ao ser derrotado pelo Lille por 3 a 0 neste sábado (4), um dia depois da vitória do líder Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Toulouse.

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Com essa combinação de resultados, o PSG abre quatro pontos de vantagem sobre o Lens, que ainda tem um jogo a mais, faltando seis rodadas para o fim do campeonato.

Derrotado pelo mesmo placar no primeiro turno, o Lille se vingou graças aos gols de Hakon Haraldsson (44'), Félix Correia (49') e Matías Fernández-Pardo (58' de pênalti).

Mais cedo, o Strasbourg venceu o Nice por 3 a 1 e quebrou uma série de três empates consecutivos para se consolidar na oitava colocação, mantendo chances de se classificar para as copas europeias.

No outro jogo disputado neste sábado, o Rennes derrotou o Brest por 4 a 3 e se manteve na sexta posição, também na disputa por vaga nas competições continentais da próxima temporada.

Apesar de estar em desvantagem em diversas ocasiões, principalmente após dois gols de Junior Dina Ebimbe (4' e 57'), o time do técnico Franck Haise reagiu com dois gols de pênalti de Esteban Lepaul (35' e 74').

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 3 de abril

   PSG - Toulouse                                 3 - 1

  

   Sábado, 4 de abril

   Strasbourg - Nice                              3 - 1

   Brest - Rennes                                 3 - 4

   Lille - Lens                                   3 - 0

  

   Domingo, 5 de abril

   (10h00) Angers - Lyon                               

   (12h15) Lorient - Paris Football Club               

           Le Havre - Auxerre                          

           Metz - Nantes                               

   (15h45) Monaco - Olympique de Marselha              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     63  27  20   3   4  61  23  38

    2. Lens                    59  28  19   2   7  54  27  27

    3. Lille                   50  28  15   5   8  45  34  11

    4. Olympique de Marselha   49  27  15   4   8  54  35  19

    5. Lyon                    47  27  14   5   8  41  29  12

    6. Rennes                  47  28  13   8   7  47  40   7

    7. Monaco                  46  27  14   4   9  47  38   9

    8. Strasbourg              43  28  12   7   9  46  34  12

    9. Toulouse                37  28  10   7  11  39  35   4

   10. Lorient                 37  27   9  10   8  37  41  -4

   11. Brest                   36  28  10   6  12  37  43  -6

   12. Angers                  32  27   9   5  13  24  37 -13

   13. Paris Football Club     31  27   7  10  10  32  43 -11

   14. Le Havre                27  27   6   9  12  22  35 -13

   15. Nice                    27  28   7   6  15  33  55 -22

   16. Auxerre                 22  27   5   7  15  22  36 -14

   17. Nantes                  17  26   4   5  17  24  45 -21

   18. Metz                    14  27   3   5  19  25  60 -35

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iga/mcd/ag/cb

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