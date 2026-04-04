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Lazio tropeça em casa com Parma; Fiorentina se afasta da zona de rebaixamento

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Repórter
04/04/2026 18:14

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A Lazio não passou de um empate em 1 a 1 jogando em casa contra o Parma neste sábado (4), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu o ritmo das equipes que lutam por vaga nas copas europeias, enquanto a Fiorentina deu um grande passo pela permanência na primeira divisão ao derrotar o lanterna Hellas Verona por 1 a 0.

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Com o empate no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio (8ª) soma 44 pontos e fica a seis da Atalanta (7ª), que na segunda-feira visitará o Lecce (18º).

A Fiorentina (15ª), por sua vez, venceu o Verona fora de casa graças a um gol de Nicolò Fagioli e alcança os 32 pontos, superando na tabela o Cagliari (16º), derrotado pelo Sassuolo (10º) por 2 a 1.

Na luta pelo título, a líder Inter de Milão receberá no domingo a Roma (6º), enquanto o Milan (2º) terá pela frente o Napoli (3º) na segunda-feira.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 4 de abril

   Sassuolo - Cagliari                            2 - 1

   Hellas Verona - Fiorentina                     0 - 1

   Lazio - Parma                                  1 - 1

  

   Domingo, 5 de abril

   (10h00) Cremonese - Bologna                         

   (13h00) Pisa - Torino                               

   (15h45) Inter - Roma                                

  

   Segunda-feira, 6 de abril

   (07h30) Udinese - Como                              

   (10h00) Lecce - Atalanta                            

   (13h00) Juventus - Genoa                            

   (15h45) Napoli - Milan                              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   69  30  22   3   5  66  24  42

    2. Milan                   63  30  18   9   3  47  23  24

    3. Napoli                  62  30  19   5   6  46  30  16

    4. Como                    57  30  16   9   5  53  22  31

    5. Juventus                54  30  15   9   6  52  29  23

    6. Roma                    54  30  17   3  10  40  23  17

    7. Atalanta                50  30  13  11   6  41  27  14

    8. Lazio                   44  31  11  11   9  32  29   3

    9. Bologna                 42  30  12   6  12  38  36   2

   10. Sassuolo                42  31  12   6  13  38  41  -3

   11. Udinese                 39  30  11   6  13  35  42  -7

   12. Parma                   35  31   8  11  12  22  39 -17

   13. Genoa                   33  30   8   9  13  36  42  -6

   14. Torino                  33  30   9   6  15  34  53 -19

   15. Fiorentina              32  31   7  11  13  36  44  -8

   16. Cagliari                30  31   7   9  15  32  44 -12

   17. Cremonese               27  30   6   9  15  25  44 -19

   18. Lecce                   27  30   7   6  17  21  40 -19

   19. Pisa                    18  30   2  12  16  23  54 -31

   20. Hellas Verona           18  31   3   9  19  22  53 -31

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