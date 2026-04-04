Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Comando militar do Irã rejeita novo ultimato de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/04/2026 17:51

compartilhe

SIGA

O comando militar do Irã rejeitou, neste sábado (4), a ameaça do presidente americano, Donald Trump, de destruir a infraestrutura vital do país se não aceitar um acordo para reabrir o estratégico Estreito de Ormuz em 48 horas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um comunicado do Quartel-general Central Khatam al-Anbiya, o general Ali Abdollahi Aliabadi qualificou o ultimato de Trump como uma "ação impotente, nervosa, desequilibrada e estúpida".

E, em alusão à mensagem publicada mais cedo por Trump em sua plataforma, Truth Social, na qual advertiu o Irã que desatará "o inferno" se não reabrir o estreito em 48 horas, o general alertou que "o significado simples desta mensagem é que as portas do inferno vão se abrir para vocês".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/dc/pdw/mvv

Tópicos relacionados:

ameaca diplomacia eua guerra ira israel trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay