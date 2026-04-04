Bayern confia no retorno de Kane contra Real Madrid: 'Jogaria até na cadeira de rodas'
O meio-campista alemão Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, se mostrou convencido de que o atacante inglês Harry Kane estará em campo na próxima terça-feira para enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: "Ele jogaria até na cadeira de rodas".
Kane lesionou o tornozelo enquanto defendia a seleção inglesa não pôde participar da vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 sobre o Freiburg, fora de casa, neste sábado (4).
"Tenho a sensação de que ele vai conseguir", declarou o técnico Vincent Kompany na coletiva de imprensa pós-jogo.
O diretor esportivo do clube, Max Eberl, também mostrou otimismo: "Os fisioterapeutas estão trabalhando na lesão dele. Ele está constantemente no centro de treinamento trabalhando. Acreditamos que tudo vai dar certo".
