Meia Oscar se aposenta do futebol após problema cardíaco

O meio-campista Oscar se aposentou do futebol aos 34 anos, após sofrer um problema cardíaco que o afastou dos gramados no final de 2025, anunciou o São Paulo neste sábado (4).

Oscar ficou internado por cinco dias em novembro, depois de desmaiar durante um exame médico de rotina. O jogador foi diagnosticado com uma síncope vasovagal, que ocorre por uma súbita queda da pressão arterial e da frequência cardíaca.

Logo depois, passou por uma cirurgia e nunca mais jogou pelo Tricolor paulista.

"Estou terminando aqui no São Paulo uma carreira que passou por vários lugares, praticamente atravessou o mundo", declarou Oscar em comunicado publicado pelo clube.

"Queria agradecer a todos pelo carinho de sempre, toda a torcida do São Paulo que me apoiou desde a minha volta e nesse momento difícil que estou passando", acrescentou o jogador, que tinha contrato até dezembro de 2027.

Titular absoluto na primeira parte da temporada 2025, Oscar fez seu último jogo com a camisa tricolor em julho, quando teve que deixar o campo após fraturar três vértebras lombares.

Ele voltou a ser relacionado em outubro, mas teve que retornar ao departamento médico devido a uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

Oscar fez 48 jogos pela Seleção Brasileira, nos quais marcou 12 gols. Com a 'Amarelinha', disputou a Copa do Mundo de 2014 e foi campeão da Copa das Confederações um ano antes.

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