Real Madrid perde pra Mallorca e se complica na disputa do título espanhol

O Real Madrid pode ter dado adeus às suas chances de conquistar o título do Campeonato Espanhol com a derrota por 2 a 1 para o Mallorca neste sábado (4), permanecendo quatro pontos atrás do líder Barcelona, que ainda visita o Atlético de Madrid nesta 30ª rodada.

Em caso de vitória do Barça no Estádio Metropolitano, a vantagem dos catalães irá a sete pontos, faltando apenas oito rodadas para o fim do campeonato.

Embora, em teoria, a rodada fosse favorável para o Real Madrid reduzir a diferença para o líder, a equipe de Álvaro Arbeloa nunca passou a impressão de estar jogando por três pontos cruciais.

"O difícil é fazer os jogadores entenderem que hoje, sem dar 200%, não iríamos vencer. Se você perde a concentração por um momento, não se ajusta direito, perde a marcação, não acompanha o jogo, e isso custa um gol", resumiu Arbeloa.

Só assim se pode compreender a calma com que Manu Morlanes abriu o placar pouco antes do intervalo, tendo tempo para dominar e finalizar dentro da área do Real Madrid (41').

O brasileiro Éder Militão empatou a partida dois minutos antes do fim do tempo regulamentar (88'), mas o atacante Vedat Muriqi deu a vitória ao Mallorca nos acréscimos (90'+1).

- Militão volta de lesão -

O retorno de Militão após quatro meses lesionado é um dos poucos pontos positivos para o Real Madrid, que também pôde contar com Kylian Mbappé como titular pela primeira vez desde a lesão no joelho sofrida em fevereiro, embora o atacante francês não tenha sido eficiente diante do gol adversário, tendo desperdiçado três chances claras (23', 25' e 55').

Quem começou no banco desta vez foi Vinícius Júnior, que entrou em campo no segundo tempo no lugar do jovem Manuel Ángel, novidade na equipe titular, mas que não teve uma atuação de destaque.

A derrota do Real Madrid também ocorre três dias antes do confronto com o Bayern de Munique, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu.

Para o Mallorca, esta vitória pode ser decisiva na luta contra o rebaixamento, já que agora soma 31 pontos e saiu temporariamente da zona da degola.

No primeiro jogo de sábado, a Real Sociedad (7ª) continuou sua sequência positiva e derrotou o Levante (19º) por 2 a 0, chegando a 41 pontos e permanecendo na luta por uma vaga na próxima Liga Europa.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 3 de abril

Rayo Vallecano - Elche 1 - 0

Sábado, 4 de abril

Real Sociedad - Levante 2 - 0

Mallorca - Real Madrid 2 - 1

(13h30) Betis - Espanyol

(16h00) Atlético de Madrid - Barcelona

Domingo, 5 de abril

(09h00) Getafe - Athletic Bilbao

(11h15) Valencia - Celta Vigo

(13h30) Real Oviedo - Sevilla

(16h00) Alavés - Osasuna

Segunda-feira, 6 de abril

(16h00) Girona - Villarreal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 73 29 24 1 4 78 28 50

2. Real Madrid 69 30 22 3 5 64 28 36

3. Villarreal 58 29 18 4 7 54 34 20

4. Atlético de Madrid 57 29 17 6 6 49 28 21

5. Betis 44 29 11 11 7 44 37 7

6. Real Sociedad 41 30 11 8 11 46 45 1

7. Celta Vigo 41 29 10 11 8 41 35 6

8. Getafe 38 29 11 5 13 25 31 -6

9. Athletic Bilbao 38 29 11 5 13 32 41 -9

10. Osasuna 37 29 10 7 12 34 35 -1

11. Espanyol 37 29 10 7 12 36 44 -8

12. Rayo Vallecano 35 30 8 11 11 29 35 -6

13. Valencia 35 29 9 8 12 32 42 -10

14. Girona 34 29 8 10 11 31 44 -13

15. Alavés 31 29 8 7 14 30 41 -11

16. Sevilla 31 29 8 7 14 37 49 -12

17. Mallorca 31 30 8 7 15 36 48 -12

18. Elche 29 30 6 11 13 38 47 -9

19. Levante 26 30 6 8 16 34 50 -16

20. Real Oviedo 21 29 4 9 16 20 48 -28

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