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Real Madrid perde pra Mallorca e se complica na disputa do título espanhol

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Repórter
04/04/2026 14:30

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O Real Madrid pode ter dado adeus às suas chances de conquistar o título do Campeonato Espanhol com a derrota por 2 a 1 para o Mallorca neste sábado (4), permanecendo quatro pontos atrás do líder Barcelona, que ainda visita o Atlético de Madrid nesta 30ª rodada.

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Em caso de vitória do Barça no Estádio Metropolitano, a vantagem dos catalães irá a sete pontos, faltando apenas oito rodadas para o fim do campeonato.

Embora, em teoria, a rodada fosse favorável para o Real Madrid reduzir a diferença para o líder, a equipe de Álvaro Arbeloa nunca passou a impressão de estar jogando por três pontos cruciais.

"O difícil é fazer os jogadores entenderem que hoje, sem dar 200%, não iríamos vencer. Se você perde a concentração por um momento, não se ajusta direito, perde a marcação, não acompanha o jogo, e isso custa um gol", resumiu Arbeloa.

Só assim se pode compreender a calma com que Manu Morlanes abriu o placar pouco antes do intervalo, tendo tempo para dominar e finalizar dentro da área do Real Madrid (41').

O brasileiro Éder Militão empatou a partida dois minutos antes do fim do tempo regulamentar (88'), mas o atacante Vedat Muriqi deu a vitória ao Mallorca nos acréscimos (90'+1).

- Militão volta de lesão -

O retorno de Militão após quatro meses lesionado é um dos poucos pontos positivos para o Real Madrid, que também pôde contar com Kylian Mbappé como titular pela primeira vez desde a lesão no joelho sofrida em fevereiro, embora o atacante francês não tenha sido eficiente diante do gol adversário, tendo desperdiçado três chances claras (23', 25' e 55').

Quem começou no banco desta vez foi Vinícius Júnior, que entrou em campo no segundo tempo no lugar do jovem Manuel Ángel, novidade na equipe titular, mas que não teve uma atuação de destaque.

A derrota do Real Madrid também ocorre três dias antes do confronto com o Bayern de Munique, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu.

Para o Mallorca, esta vitória pode ser decisiva na luta contra o rebaixamento, já que agora soma 31 pontos e saiu temporariamente da zona da degola.

No primeiro jogo de sábado, a Real Sociedad (7ª) continuou sua sequência positiva e derrotou o Levante (19º) por 2 a 0, chegando a 41 pontos e permanecendo na luta por uma vaga na próxima Liga Europa.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 3 de abril

   Rayo Vallecano - Elche                         1 - 0

  

   Sábado, 4 de abril

   Real Sociedad - Levante                        2 - 0

   Mallorca - Real Madrid                         2 - 1

   (13h30) Betis - Espanyol                            

   (16h00) Atlético de Madrid - Barcelona              

  

   Domingo, 5 de abril

   (09h00) Getafe - Athletic Bilbao                    

   (11h15) Valencia - Celta Vigo                       

   (13h30) Real Oviedo - Sevilla                       

   (16h00) Alavés - Osasuna                            

  

   Segunda-feira, 6 de abril

   (16h00) Girona - Villarreal                         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               73  29  24   1   4  78  28  50

    2. Real Madrid             69  30  22   3   5  64  28  36

    3. Villarreal              58  29  18   4   7  54  34  20

    4. Atlético de Madrid      57  29  17   6   6  49  28  21

    5. Betis                   44  29  11  11   7  44  37   7

    6. Real Sociedad           41  30  11   8  11  46  45   1

    7. Celta Vigo              41  29  10  11   8  41  35   6

    8. Getafe                  38  29  11   5  13  25  31  -6

    9. Athletic Bilbao         38  29  11   5  13  32  41  -9

   10. Osasuna                 37  29  10   7  12  34  35  -1

   11. Espanyol                37  29  10   7  12  36  44  -8

   12. Rayo Vallecano          35  30   8  11  11  29  35  -6

   13. Valencia                35  29   9   8  12  32  42 -10

   14. Girona                  34  29   8  10  11  31  44 -13

   15. Alavés                  31  29   8   7  14  30  41 -11

   16. Sevilla                 31  29   8   7  14  37  49 -12

   17. Mallorca                31  30   8   7  15  36  48 -12

   18. Elche                   29  30   6  11  13  38  47  -9

   19. Levante                 26  30   6   8  16  34  50 -16

   20. Real Oviedo             21  29   4   9  16  20  48 -28

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