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Irã diz que navios iraquianos podem cruzar livremente o Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
04/04/2026 14:30

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O Irã anunciou neste sábado (4) que embarcações iraquianas podem cruzar o Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica praticamente bloqueada por completo por Teerã desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro. 

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"Anunciamos que o Iraque, nosso país irmão, não está sujeito às restrições que impusemos no Estreito de Ormuz e que tais restrições se aplicam apenas aos países inimigos", declarou o porta-voz do comando das Forças Armadas iranianas, Ebrahim Zolfaghari, citado pela televisão estatal.

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bur/dc/rh/pb/jvb/yr

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