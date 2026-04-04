Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guerra no Oriente Médio provocou impasse 'geoestratégico', diz presidente da Turquia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/04/2026 13:07

compartilhe

SIGA

A guerra no Oriente Médio "levou a um beco sem saída geoestratégico", afirmou, neste sábado (4), o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durante uma conversa por telefone com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, segundo um comunicado da Presidência turca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O presidente Erdogan declarou que o processo iniciado com a intervenção contra o Irã levou a um beco sem saída geoestratégico e que a comunidade internacional deve redobrar seus esforços para pôr fim a esta guerra", declarou a Presidência.

A Turquia, que tem buscado estar envolvida nas tentativas de mediação para pôr fim à guerra, especialmente através de negociações realizadas com Paquistão e Egito, pretende se manter à margem do conflito desencadeado em 28 de fevereiro.

O chefe de Estado turco também disse a Rutte que a Turquia continua com seus "esforços para alcançar uma solução pacífica para o conflito russo-ucraniano". 

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou no sábado a Istambul para manter conversações com o seu homólogo turco. 

Um funcionário de alto escalão de Kiev indicou à AFP que os diálogos não abordariam "apenas os interceptores (de drones)", mas também "a cooperação em matéria de segurança em geral". 

Por seu lado, a Presidência turca declarou no X que as conversações se centrariam em "questões bilaterais com a Ucrânia, na evolução da situação regional e nos esforços empreendidos com vista a um cessar-fogo e a uma solução duradoura, especialmente no quadro do processo de Istambul".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bg/ib/pb/jvb/yr/mvv

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua guerra ira israel politica turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay