Exportações de petróleo bruto iraniano da ilha de Kharg aumentaram apesar da guerra

As exportações de petróleo iraniano a partir da ilha de Kharg, um dos pontos mais sensíveis do país, no Golfo, aumentaram apesar da guerra com os Estados Unidos e Israel, informou a imprensa local neste sábado (4).

"Após as visitas e reuniões realizadas na ilha de Kharg, devo dizer que, nos últimos dias, não só não diminuíram as exportações de petróleo, como até aumentaram", indicou a agência iraniana ISNA, citando Musa Ahmadi, chefe da Comissão de Energia do Parlamento.

A ilha de Kharg, a cerca de 30 quilômetros da costa continental e a 500 km a oeste do Estreito de Ormuz, é um ponto crítico para a indústria energética iraniana, uma vez que de lá se expede, em condições normais, 90% das exportações de petróleo bruto do Irã.

O local ganhou uma relevância ainda maior desde que os Estados Unidos e Israel lançaram sua ofensiva contra a República Islâmica em 28 de fevereiro.

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou recentemente destruir a ilha se não houver acordo para pôr fim à guerra e se não for reaberto "imediatamente" o Estreito de Ormuz, por onde transita o petróleo do Golfo, equivalente, em tempos normais, a 20% do consumo mundial.

Em 13 de março, os EUA afirmaram ter bombardeado alvos militares nesta ilha, mas não infraestruturas petrolíferas.

Autoridades iranianas alertaram, por sua vez, que os Estados Unidos poderiam estar considerando um ataque terrestre para se apoderar de alguma das ilhas do país.

Estas advertências coincidem com a chegada, na semana passada, ao Oriente Médio, do navio de ataque anfíbio 'USS Tripoli", navio-almirante de uma força de cerca de 3.500 efetivos, segundo o Centcom.

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