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Ataque com mísseis e drones deixa um morto no sul da Rússia

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Repórter
04/04/2026 09:00

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Um ataque com mísseis e drones contra a região de Rostov, no sul da Rússia e na fronteira com a Ucrânia, deixou um morto e quatro feridos em estado grave, enquanto um navio de carga foi atingido no mar de Azov, informaram as autoridades neste sábado (4).

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Na cidade de Taganrog, um míssil atingiu uma "infraestrutura comercial", assegurou o governador regional, Yuri Sliusar, na plataforma de mensagens Telegram. 

"Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas", acrescentou, ao detalhar que entre os feridos estavam três residentes da localidade e um estrangeiro, sem revelar sua nacionalidade.

No mar de Azov, "um navio comercial foi danificado pela queda de destroços de drones e pegou fogo", acrescentou o governador russo. 

Segundo a mesma fonte, trata-se de "um navio de carga com bandeira estrangeira" que estava a vários quilômetros da costa. 

O funcionário não especificou a origem destes ataques. 

A Ucrânia envia dezenas de drones em direção à Rússia todas as noites em represália aos bombardeios diários de seu território há mais de quatro anos.

Na sexta-feira, um novo ataque maciço russo com centenas de drones e mísseis, lançados em plena luz do dia contra a Ucrânia, deixou pelo menos 14 mortos, segundo as autoridades locais.

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bur/gmo/maj/arm/cr/yr

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