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Terremoto no Afeganistão deixa 12 mortos

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AFP
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Repórter
04/04/2026 08:48

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Doze pessoas morreram após um terremoto de magnitude 5,8 sentido na noite de sexta-feira em várias regiões de Afeganistão, segundo um balanço atualizado divulgado neste sábado (4) pelo governo e o Crescente Vermelho.

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O tremor ocorreu às 20h42 locais (13h12 de Brasília) no nordeste do país, a uma profundidade de 186,4 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O balanço anterior era de oito mortos.

O epicentro situou-se a 35 km ao sul de Jorm, na província de Badakhshan, mas o terremoto foi sentido em numerosas províncias afegãs, incluindo a capital, Cabul, segundo jornalistas da AFP.

"Infelizmente, 12 pessoas morreram e quatro ficaram feridas devido ao tremor", indicou no X o vice-porta-voz do governo talibã, Hamdullah Fitrat.

O balanço foi confirmado à AFP pelo porta-voz do Crescente Vermelho afegão, Abdul Qadeem Abrar, que detalhou que as mortes ocorreram na província de Cabul. 

Anteriormente, o Ministério da Saúde havia informado o óbito de oito membros de uma mesma família na área de Gosfand Dara, na província de Cabul. 

O Afeganistão sofre terremotos com frequência, em particular ao longo da cordilheira do Hindu Kush, próxima ao ponto de junção entre as placas tectônicas euro-asiática e indiana.

Em agosto de 2025, um terremoto de magnitude 6, o mais mortal da história recente do país, atingiu as províncias orientais de Kunar, Laghman e Nangarhar, deixando mais de 2.200 mortos.

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ash-iw/maj/arm-avl/erl/yr

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